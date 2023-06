La revue de la presse : correspondances avec un prisonnier

A la Une aujourd’hui, une lettre, toute simple, rédigée à la main. Sa particularité : elle vient d’un prisonnier, qui encourt plus de 20 ans d’emprisonnement en Russie. Ce prisonnier, c’est Vladimir Kara-Murza. Il s’adresse à un ami, à qui il demande de ne pas perdre l’espoir d’une Russie un jour démocratique et pacifique, parce que lui, il ne perd pas espoir. Libération salue le courage de ces hommes et femmes qui refusent de mourir avant d’avoir alerté.

La presse belge, elle, se penche sur les coulisses de la libération d’Olivier Vandecasteele, et l’implication d’Hadja Lhabib. La ministre se confie, dans un long entretien, sur les négociations difficiles avec l’Iran. En Une de la presse économique, enfin, cette plainte qui vise la banque ING, accusée par le Setca d’avoir fouillé dans les mails de plusieurs délégués syndicaux.