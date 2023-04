La révolution des Œillets : que fête exactement le Portugal le 25 avril ?

Cette révolution des œillets de 1974 marque aussi un tournant dans toute l’Europe méridionale.

En peu de temps trois dictatures européennes s’effondrent : dans l’Espagne voisine, la mort de Franco en novembre 1975 ouvre la voie à la transition démocratique voulue par le roi Juan Carlos. Et avant cela, c’est le régime des colonels qui s’effondre en Grèce. Des colonels qui avaient mis fin par la force à la démocratie en 1967 avec toutes les caractéristiques d’une dictature : déportations d’opposants dans les îles, interdictions multiples allant du parti communiste aux mini-jupes et aux cheveux longs. On comprend qu’à l’époque la révolution des œillets marque profondément les esprits et inspire au-delà des frontières portugaises.

Un exemple ? En voici un, en chanson, signé Georges Moustaki : en 1974, il chante "A ceux qui ne croient plus / Voir s’accomplir leur idéal / Dis leur qu’un œillet rouge / A fleuri au Portugal".

On sent tout le lyrisme du chanteur d’origine grecque qui espère voir la Grèce suivre l’exemple portugais. Grèce, Espagne, Portugal, trois pays membres de l’Union européenne et qui, il y a moins de 50 ans, étaient des dictatures.