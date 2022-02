La révolte gronde fin des années 60, une page se tourne, les Golden Sixties ont vécu et il y a la musique soul de Donny Hathaway…

Entre septembre 1969 et avril 1970, Donny Hathaway enregistre son premier album. ''Everything Is Everything'' sort le 1er juillet 1970 et est considéré assez vite comme son meilleur album. Il a écrit ou coécrit cinq des neuf titres, dont ''The Ghetto'', qui devient le premier single de l’album à être publié chez Atco. Le morceau est coécrit par Donny Hathaway avec Leroy Hutson et produit par King Curtis. Terriblement jazzy, ''The Ghetto'' est un titre assez long pour l’époque : presque sept minutes. Il est aussi le reflet du climat social de l’époque. Publié en 45 tours en 1969, juste avant la sortie de l’album, le titre sera découpé en deux parties, remplissant l’entièreté des deux faces du disque 7 pouces.