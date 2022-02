La "revenge dress", qu'est-ce que c'est ?

Pas moins de trente secondes ont suffi à la Princesse de Galles pour entrer un peu plus dans l'Histoire et transformer une simple robe couture en "revenge dress", symbole de vengeance, d'affirmation de soi et de nouveau départ.

Car cette robe n'est autre que celle portée par les stars lors de leur première apparition publique post-séparation.

Enfin, elle l'est en tout cas devenue car Lady Di avait, elle, déjà franchi cette étape à plusieurs reprises lorsque sa "revenge dress" a fait la couverture de tous les tabloïds britanniques.

Signée Christina Stambolian, la petite robe noire aux épaules dénudées portée par Lady Diana, bien éloignée du code vestimentaire imposé par le protocole royal, n'est pas passée inaperçue face à la foule de photographes amassés devant la Serpentine Gallery.

Elle a marqué les esprits en devenant non seulement un moyen de s'affirmer, non plus en tant qu'épouse du prince Charles mais en tant que femme libre et indépendante, mais aussi de faire un pied de nez à celui qui venait d'avouer publiquement son infidélité : "Voilà ce que tu perds !".