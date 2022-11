La révélation, la déception, le joueur déterminant : on sort notre boule de cristal avant l'entrée en lice des Diables

Plus que deux fois dormir et les Diables Rouges entameront leur Coupe du monde 2022 ! Les Belges affronteront, dans la phase de groupes, successivement le Canada (23 novembre), le Maroc (27 novembre) et la Croatie (1er décembre). Et ensuite ? Chaque chose en son temps.

Afin de prendre la température avant l'entrée en lice des hommes coachés par Roberto Martinez dans la plus prestigieuse des compétitions, nous avons posé quelques questions aux journalistes envoyés spéciaux de la RTBF qui se trouvent dans le sillage de notre équipe nationale sur place.

Qui sera la révélation belge de ce Mondial ?

Maxime Berger : Amadou Onana

Eby Brouzakis : Loïs Openda

Pierre Deprez : Jérémy Doku

Manu Jous : Loïs Openda

Vincent Langendries : Amadou Onana

Qui sera le Diable le plus déterminant ?

Maxime Berger : Kevin De Bruyne

Eby Brouzakis : Thibaut Courtois

Pierre Deprez : Thibaut Courtois

Manu Jous : Kevin De Bruyne

Vincent Langendries : Kevin De Bruyne

Qui sera le Diable le plus décevant ?

Maxime Berger : Dries Mertens

Eby Brouzakis : Eden Hazard

Pierre Deprez : Eden Hazard

Manu Jous : Dries Mertens

Vincent Langendries : Hans Vanaken

Quel Diable va recevoir le moins de temps de jeu (hormis les gardiens) ?

Maxime Berger : Wout Faes

Eby Brouzakis : Hans Vanaken

Pierre Deprez : Wout Faes

Manu Jous : Wout Faes

Vincent Langendries : Wout Faes