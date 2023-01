La révélation Korda éliminée sur blessure : "Je ne pouvais plus tenir ma raquette"

Korda ne sait pas ce qui a provoqué cette douleur et compte "voir un médecin" dans la foulée pour en savoir plus. Mais il a souligné n'avoir "jamais eu de blessure au poignet", excluant un pépin chronique.

A 22 ans, il jouait, à Melbourne, son premier quart de finale de Majeur et, malgré cet abandon, il a affirmé avoir "plus de positif que de négatif" à retirer de ce tournoi.

"J'ai très bien joué et probablement qu'aucun joueur ne souhaitait m'affronter maintenant. Je croyais vraiment en moi", a-t-il souligné. Dans son parcours australien, il a notamment battu le double finaliste sortant Daniil Medvedev en trois sets et le N.11 mondial, Hubert Hurkacz, au terme d'un super tie break où il a été très fort mentalement. "Je vais poursuivre, la tête haute, et continuer de travailler", a-t-il conclu.