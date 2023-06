"La revanche des vieilles marques" : 5 entrepreneurs à l’assaut d’anciennes marques oubliées

Grégory, Camille, Marion, Alexandra et Antoine se sont lancé un défi : relancer d’anciennes marques, jadis prospère et aujourd’hui oubliées. Parviendront-ils à relancer ces entreprises emblématiques ? La réponse dans La revanche des vieilles marques, à 20h05 ce lundi sur Tipik, et en replay sur Auvio.

"J’ai toujours eu une petite voix au fond de moi […] qui me disait : Camille il faut que tu relances la maison de joaillerie familiale." Camille, est l’arrière-arrière-petite-fille de Pierre-Paul Vever. Au début du 20e siècle, ce joaillier crée une boutique de bijoux d’exception. Deux générations plus tard, le commerce fait faillite. Aujourd’hui Camille le sent, il est temps de faire renaître la marque. La jeune Parisienne quitte son poste de PDG d’un laboratoire pharmaceutique et se lance au fond dans l’aventure. A l’approche de l’ouverture de sa première boutique, la commerçante espère faire honneur à la marque de ses ancêtres malgré les risques financiers qu’elle a pris.

La joaillerie Vever, les mobylettes Solex, les pulls Anny Blatt ou la fabrique de biscuits DRANS étaient autrefois des grandes marques. Elles ont fait faillite et été oubliées, enterrées par la concurrence ou l’évolution constante des tendances. Le reportage La revanche des vieilles marques va à la rencontre de cinq entrepreneurs qui ont décidé de se lancer un challenge : faire renaître ces marques emblématiques. Arriveront-ils à leur faire prendre leur revanche ? On suivra donc l’histoire de Camille, mais aussi de Marion, qui veut rajeunir l’image d’une marque de pulls célèbre dans les années 1980, de Grégory qui souhaite créer un Solex électrique pour séduire les jeunes générations et d’Alexandra et Antoine, qui ont repris une ancienne fabrique de biscuits sur le point de mettre la clé sous la porte.

