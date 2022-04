La revanche des hommes de petite taille, nouvelles stars de TikTok

Tom Holland, Pharrell Williams, Joe Jonas ou encore Tom Cruise, pour ne citer qu'eux, comptent parmi les personnalités qui n'atteignent pas les 1,80 m "réglementaires" et ils s'en portent tous très bien. Ils partagent tous un autre point commun : être (ou avoir été) en couple avec une femme plus grande. Et c'est précisément ce point qui inspire aujourd'hui homme et femmes à travers le monde, plus particulièrement les générations les plus jeunes.

Ces célébrités sont directement associées aux hashtags #shortking et #shortkingspring, qui ne cessent de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le premier cumule déjà près de 350 millions de vues tandis que le second en rassemble 1,6 million, avec à la clé une foule de vidéos mettant à l'honneur des hommes de petite taille.

S'il y a bien un couple qui se démarque, c'est celui formé par Zendaya et Tom Holland.

Les cinq centimètres qui séparent la star de la série "Euphoria" et celui qui incarne Spider-Man au cinéma semblent être devenus l'un des exemples à suivre sur les réseaux sociaux.