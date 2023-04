La revanche de Jennifer Coolidge, égérie de mode

Jennifer Coolidge se distingue par un humour grinçant qui fait l’unanimité partout où elle passe, mais c’est loin d’être son seul atout.

Si l’actrice américaine perce clairement l’écran dans la série "The White Lotus", qui lui a permis de décrocher un Emmy, un Golden Globe, et un Critics' Choice Movie Award, elle se démarque également par un style unique et inimitable qui fait aujourd’hui l’unanimité. Il faut dire qu’elle ne manque pas d’audace, avec un goût particulier pour les imprimés, les accessoires et bijoux surdimensionnés, et les créations glamour et vintage, qui ont tous fait l’objet d’un intérêt sur les réseaux sociaux au cours des derniers mois.