“La Revanche d’une blonde” : la comédie culte avec Reese Witherspoon arrive sur Tipik et sur Auvio

À première vue, le scénario du film est empreint de discriminations et stéréotypes genrés (blondophobie, sexisme, misogynie, etc), il manque également d’inclusion dans la représentation de ses personnages.

Néanmoins, des études sociologiques , des articles de presse et des analyses d’expertes sur les questions de genre au cinéma ont pointé que pour son année de sortie (2001) l’histoire du film était engagée et que le personnage d’Elle Woods était "féministe et avant-gardiste".

Ainsi, un article de Vanity fair (2021) explique : “ Si l'on pourrait penser (…) que La Revanche d'une blonde est la représentation parfaite du cliché de la blonde écervelée, il n’en est rien”.

Dans un article de Terra Femina (2021), la journaliste Perrine Quennesson (spécialisée en cinéma et séries) pointait que : "La Revanche d'une blonde met en scène une jeune femme soumise à nombreux clichés sexistes et machistes s'appuyant sur son apparence, qui va prouver qu'elle est bien au-delà de tout cela. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre de la sororité. (…) Elle combat les clichés mais il y a aussi de l'entraide avec les femmes qui l'entourent”.