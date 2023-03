La réussite d'Aston Martin n'étonne pas Stoffel Vandoorne : "Les anciens ingénieurs de chez Red Bull et Mercedes ont reçu les pleins pouvoirs, on en voit le résultat !"

Après les deux premiers Grands Prix de la saison, Aston Martin occupe la deuxième place du Championnat du Monde des constructeurs derrière Red Bull et a déjà vu son nouveau leader, Fernando Alonso, monter sur le podium à deux reprises. L'Espagnol a terminé à la troisième place à Bahreïn puis à Jeddah, où il a même mené la course après avoir pris un meilleur départ que le poleman, Sergio Pérez.

"On a vécu deux très bonnes premières courses chez Aston Martin, affirme Stoffel Vandoorne, le nouveau pilote de réserve de l'écurie britannique après avoir occupé ce poste chez Mercedes ces dernières saisons. Ils ont fait un énorme pas en avant, tout le monde l'a vu ! Ce qui est bien, c'est que l'équipe a confirmé à Jeddah après sa performance à Bahreïn alors que ces deux circuits sont très différents. Bahreïn, c'est assez lent, avec un tarmac très abrasif, alors que Jeddah, c'est très rapide, avec un autre type d'asphalte. C'est bon signe pour le reste de la saison. J'avais beaucoup d'espoir de réaliser un très bon coup en rejoignant Aston Martin : ils ont débauché de très bons ingénieurs chez Red Bull et Mercedes, et ces gens-là ont pu faire la différence. On leur a donné les pleins pouvoirs pour développer la voiture, et maintenant, on en voit le résultat. On a atteint un certain niveau, et maintenant, ce qui est très important, c'est de continuer à développer la voiture pour réduire l'écart avec Red Bull, qui est sur une autre planète."