La Réunion, nouvelle terre d’exil des migrants Sri Lankais ?

Patricia, bénévole de Réunion Solidarité Migrants n’est pas la seule à s’engager. Plusieurs avocats se mobilisent et se relaient pour intervenir dès l’arrivée de nouveaux migrants.

Parmi eux, Maître Louis Weinling Gaze avocat qui exerce au barreau de Saint-Denis à La Réunion et qui a suivi des dizaines de personnes depuis 2018 : "On a des personnes chrétiennes qui font l’objet de persécutions au Sri Lanka, on a des Tamouls qui ont été ou pas parties prenantes des Tigres Tamoul qui sont systématiquement persécutés. D’autres le sont de par leur orientation sexuelle. En raison de la crise politique actuelle, certains manifestants sont menacés par la police politique et antiterroriste en tant que militants politiques" explique-t-il. Il ajoute : "Dans nos sociétés occidentales, la tendance sera de stigmatiser les derniers venus. Ici à la Réunion, certaines personnes créées des tensions et vilipendent les populations étrangères. Mais d’autre part, un accueil citoyen existe et la majorité plus silencieuse comprend la détresse des réfugiés et les raisons qui les ont contraints à quitter leur pays. On ne traverse pas l’océan Indien, réputé comme l’un de plus dangereux, de gaieté de cœur".