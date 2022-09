La retraite de Serena Williams : Ce record qu’elle n’égalera jamais

Ce qu’elle ne sait pas à ce moment-là, c’est qu’elle devra répondre aux mêmes questions, encore et toujours, pendant plusieurs années. Et que la (trop) grande envie d’y arriver va l’inhiber dans les grands rendez-vous. "Bien sûr que je pense à ce record, et que cela pèse lourd", finira-t-elle par avouer. Sinon, comment expliquer qu’après son congé de maternité, Serena Williams soit encore capable d’atteindre des finales en Grands Chelems, mais plus de les gagner ?

Elle les perd même très sèchement, sans remporter le moindre set. Elle ne parvient jamais à se libérer complètement, et à jouer son meilleur tennis. En 2018, elle se fait laminer par Angelique Kerber à Wimbledon (6/3-6/3) et par Naomi Osaka à l’US Open (6/4-6/2). Rebelote lors de ses 2 finales de Grands Chelem en 2019. A Londres, elle est écrasée par Simona Halep (6/2-6/2), et à New York, elle s’incline face à Bianca Andreescu (6/3-7/5).

Après le premier de ces quatre rendez-vous "manqués", on pensait que c’était un accident de parcours, et que ce n’était que partie remise. Après le deuxième, au cours duquel elle a craqué nerveusement à la suite d’une décision arbitrale, le doute s’est installé. Chez les amateurs de tennis, et peut-être chez elle.

Après le quatrième, perdu contre une adversaire inexpérimentée à ce niveau, il est devenu évident que l’Américaine ne faisait plus aussi peur à des adversaires jeunes et téméraires. Et que le temps jouait contre elle. Les occasions allaient se raréfier, les blessures peut-être se multiplier, et surtout son rôle de maman devenir prioritaire. Cette quête d’un 24e Grand Chelem allait devenir une mission quasiment impossible à réussir.