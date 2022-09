La restauration des tableaux de Notre-Dame de Paris, l’autre chantier de la cathédrale

Dans une autre salle, d’où se dégage une légère odeur de peinture, la conservatrice-restauratrice Cinzia Pasquali s’attelle à la retouche d’une œuvre. Un pinceau dans une main, palette de couleurs dans l’autre, elle tente de combler les usures.

Là encore, c’est un travail d’orfèvre. "On utilise des couleurs spécifiques car ce sont des couleurs réversibles. On ne travaille pas avec les couleurs d’époque", explique-t-elle, tout en soulignant qu’il s’agit d’un travail d’équipe, où les discussions entre restaurateurs et conservateurs sont nombreuses.

En face d’elle : Jean-François Hulot, spécialiste en rénovation "support". Son travail consiste à faire en sorte que les toiles — qui remontent aux 17e et 18e siècles — ne se brisent pas.

Ici, pas d’effluve de peinture mais comme une vague senteur de colle. L’objet de son attention est "Le Martyre de Saint-Barthélémy" du Français Lubin Baugin. La toile est allongée en longueur sur une table. Ici, pas de risque de rupture car ce sont les bords qui sont endommagés, rendant difficile sa manipulation.