La résolution pour soutenir les femmes iraniennes adoptée par le parlement wallon

La résolution appelle dès lors le gouvernement wallon à soutenir les légitimes revendications des femmes et de toutes les personnes victimes de la répression en Iran. Elle invite également les autorités régionales à oeuvrer, dans le cadre de leurs compétences et en concertation avec l'Autorité fédérale et l'ensemble des entités fédérées du pays, à garantir les meilleures conditions d'accueil aux femmes iraniennes, aux personnes LGBTQIA+ ou à toute autre personne mise en danger par le régime iranien et fuyant les persécutions et la répression du pouvoir.