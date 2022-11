La résistance aux antibiotiques augmente : 100 personnes en meurent chaque jour en Europe

Les pourcentages de RAM (résistance aux antimicrobiens) signalés varient considérablement d’un pays à l’autre pour plusieurs combinaisons de groupes d’espèces bactériennes et d’antimicrobiens. En général, les pourcentages de résistance les plus faibles ont été signalés par les pays du nord de l’Europe et les plus élevés par les pays du sud et de l’est de l’Europe.

Les dernières données de l’ECDC sont publiées dans le cadre de la Journée européenne d’information sur les antibiotiques (EAAD), une initiative européenne en matière de santé, qui fournit une plate-forme et un soutien aux campagnes nationales sur l’utilisation prudente des antibiotiques.