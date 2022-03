La résistance au service de sa majesté (Les coulisses de l'histoire)

La postérité nous a légué de la Résistance européenne l’image de partisans agissant seuls contre l’occupant nazi. Et pourtant ! Dans bien des pays sous tutelle, ces réseaux clandestins ont été mobilisés, organisés et financés par un service secret britannique : le S.O.E. Mais à vouloir défendre la liberté des peuples tout en ménageant des intérêts stratégiques, ces interventions se sont parfois muées en ingérence et ont façonné l’après-guerre. Pour le meilleur et pour le pire...