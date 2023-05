La résilience, une qualité innée ou à acquérir ? Chacun résilie à sa manière

On est face à un puzzle composé de différentes parties éparses, voire encore manquantes. Et comme toutes notions en psychologie, il est difficile de définir précisément la résilience. Le pourra-t-on même un jour ? S’interroge le psychologue et biologiste Christophe Leys. Et il ajoute :

Chaque personne résilie à sa manière avec ses propres processus qui interagissent les uns avec les autres.

Cependant, des axes se dégagent dans les processus comme l’importance des relations sociales pour surmonter les difficultés. D’autres outils apparaissent aussi comme l’optimisme, le sens de l’humour, la manière de gérer les émotions… Ainsi, la résilience est un processus dynamique qui peut évoluer, avec l’idée de surmonter de l’adversité.

Résilier, c’est savoir comment on fait pour aller bien.

Or, aller bien, dépend de chacun. Outre les interactions sociales positives, des éléments favorisant la situation de bien-être peuvent être liés au fait de connaître un accomplissement, ou des plaisirs au quotidien… Par contre, vivre des émotions négatives, ne pas se sentir bien, ne signifie pas non plus qu’on a un traumatisme.