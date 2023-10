"La résilience, ce n’est pas uniquement transformer ses souffrances en force, mais cohabiter avec elles"

Dans un monde en constante mutation, la résilience est devenue une compétence vitale pour affronter les difficultés quotidiennes.

"La résilience pour moi, ce n’est pas uniquement transformer ses souffrances en force, et qu’après elles ne soient plus là. C’est un peu utopique. Les souffrances sont toujours ici, mais comment je cohabite avec elles ? […] On considère que la souffrance n’a pas sa place et on préfère la nier plutôt que de la comprendre et en faire quelque chose. Le problème c’est que quand on décide de nier quelque chose, comme le disait si bien C. G. Jung, cette chose finit par nous soumettre" explique Christopher Laquieze.

Confronté lui-même à de grands passages de souffrance tel que la perte d’un œil à l’âge de treize ans, un vécu dans la rue pendant un certain temps, une grande dépression, il raconte comment la philosophie lui a permis de transcender ses grandes souffrances : "On peut dire que la philosophie m’a sauvé […] J’ai quitté l’école à seize ans parce que j’étais dans un système qui ne me convenait pas. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu’un pouvait me parler de quelque chose que lui-même ne comprenait pas. Dans une librairie, je tombe face à un livre de Marc Aurèle et me suis rapproché de ses idées. Ça a été comme une révélation (...) Moins 400 ans avant JC, des gens ont médité sur des idées comme la souffrance pendant des années. Je me suis dit qu’il fallait transmettre ces enseignements au monde. La philosophie a vraiment beaucoup à nous apporter !"