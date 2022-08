La réserve naturelle du Ry d’Hôwisse : un vallon enchanteur où murmure un ruisseau

Située à la frontière des provinces de Namur et de Luxembourg, la réserve s’établit sur les communes de Rochefort et Tellin. Elle est caractérisée par les bois et les haies vives qui structurent l’espace alors que les grandes prairies ouvrent le paysage bocager. C’est au centre d’une trentaine d’hectares, dans le fond du vallon, que serpente le Ry d’Hôwisse. Aux abords du ruisseau, ce sont les aulnes et les saules qui abondent dans les prairies marécageuses. Plus loin, sur les versants secs, les pelouses schisteuses et les prairies bocagères accueillent de nombreux oiseaux. Le Bruant jaune, le Tarin des aulnes ou le Chardonneret élégant y trouvent refuge et nourriture. Des volées de grives ou d’étourneaux s’abattent régulièrement à la cime des grands arbres. Et avec un peu de chance, vous pourrez aussi observer le plumage blanc immaculé d’une grande aigrette, un Martin pêcheur recherchant une proie ou un Grand corbeau dont le cri fend le silence des bois.