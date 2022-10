La réserve naturelle du Haut-Geer fermée pour cause de grippe aviaire

La réserve naturelle du Haut-Geer sera fermée au public dès ce jeudi en raison de la présence d’un foyer de grippe aviaire. Une fermeture immédiate et sans date de réouverture annoncée

" Il y a eu la découverte d’un colvert décédé. Une analyse a été faite et elle s’est avérée positive à la grippe aviaire. Le but de fermer la réserve est de vérifier l’ensemble du site. A ce jour on parle entre 5 et 10 oiseaux décédés. Nous avons ce jeudi matin un comptage et une vérification physique sur le site, avec évacuation des oiseaux décédés. Quant à dire si on doit prendre une décision au niveau de la commune pour obliger la population à prendre des mesures dans le cadre d’élevages de poulets, de poules, etc., on n’en est pas là aujourd’hui ", détaille Dominique Servais, bourgmestre de Geer.

Pour l’instant, aucune disposition particulière n’a donc été décidée concernant un éventuel isolement des volailles dans l’entité de Geer.