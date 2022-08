La réserve naturelle des Hautes Fagnes va s’agrandir de 800 hectares

La réserve naturelle des Hautes Fagnes va voir sa superficie s’accroître de plusieurs centaines d’hectares, 840 exactement. Sa carte a l’habitude d’être redessinée, mais il s’agit ici de la plus grande extension des 20 dernières années. Une extension qui concerne principalement le cantonnement d’Elsenborn et la zone qui se trouve juste à côté de la frontière allemande.

La plus grande extension depuis 20 ans

La réserve naturelle des Hautes Fagnes, ce sont des kilomètres de nature qui, bientôt, continueront de s’étendre. Le Département Nature et Forêt qui s’occupe de la gestion du lieu a prévu une extension du territoire de 14%. "L’extension concerne surtout les réserves naturelles situées sur le territoire des communes d’Eupen et de Raeren" explique René Dahmen, du DNF. "Il y avait déjà des grands blocs de Fagnes classés en réserve naturelle domaniale, et maintenant, nous avons proposé de rajouter encore 600 hectares dans cette zone de manière à relier les réserves naturelles existantes et à les agrandir. Il y a également 240 hectares autour de Botrange qui seront rajoutés. Ce sont des terrains qui appartiennent à la Région wallonne et qui vont maintenant avoir le statut de réserve naturelle domaniale."