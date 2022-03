La République tchèque atteint ses limites face au flux de réfugiés ukrainiens

Le Premier ministre tchèque Petr Fiala a lancé un appel à l'aide en faveur des 270.000 réfugiés ukrainiens arrivés en République tchèque et a averti dans le même temps que son pays ne pourrait pas en accueillir beaucoup plus. "Nous devons nous rendre compte que nous atteignons la limite de ce que nous pouvons absorber sans problème", a-t-il noté jeudi face à l'afflux de réfugiés.

Le parlement tchèque a adopté une loi accordant aux réfugiés démunis 200 euros par mois. Les personnes qui accueillent des réfugiés ukrainiens reçoivent, quant à elles, 120 euros par réfugié et par mois.

Plus de 3 millions de personnes ont fui l'Ukraine au cours des trois semaines de guerre, la plupart d'entre elles vers la Pologne d'abord. La République tchèque compte plus de 10 millions d'habitants et n'a pas de frontière avec l'Ukraine.