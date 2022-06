La République démocratique du Congo accuse le Rwanda d’avoir déployé 500 militaires sur son territoire

Pour le président congolais Felix Tshisekedi, le soutien du Rwanda à cette rébellion venue agresser son pays ne fait "aucun doute". Il l’a dit il y a quelques jours lors d’une visite au Congo-Brazzaville, en répétant son souhait d’entretenir des relations apaisées avec ses voisins.

Kigali rejette fermement ces accusations. La RDC a déjà adopté des mesures de rétorsion plutôt symboliques. Kinshasa a convoqué l’ambassadeur de Rwanda pour lui notifier une "mise en garde sévère". Et les vols de la compagnie Rwand’Air ont été suspendus sur le territoire congolais.

L’inquiétude du roi Philippe

Dans son discours mercredi devant le parlement congolais, le roi Philippe a dénoncé "l’instabilité dans l’est du pays". "Cette situation ne peut plus durer. Il en va de notre responsabilité à tous d’y remédier", a souligné le souverain belge. Il doit se rendre dimanche à Bukavu, ville congolaise à la frontière avec le Rwanda.

La RDC attend un soutien militaire et diplomatique pour pacifier la région. La Belgique a dit sa disponibilité à l’occasion de cette visite officielle.

La Belgique disponible pour une médiation

Au micro de la RTBF, le Premier ministre Alexander De Croo évoque une possible médiation belge pour apaiser les tensions : "On a beaucoup répété le droit de l’Ukraine à défendre l’intégrité de son territoire. Je ne vois pas de différence avec la situation de la RDC. On appelle tout le monde à prendre ses responsabilités. Si on estime que la Belgique peut jouer un rôle, on est prêt à le faire. Mais en premier lieu, ce sont les pays ici qui doivent se parler pour apaiser les choses et protéger le territoire de ce pays".