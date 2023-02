La reproduction et la survie des tortues marines menacées par le réchauffement climatique, selon une étude.

Sur les sept espèces de tortue de mer existantes, six figurent déjà sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, dont deux (la tortue imbriquée et la tortue de Kemp) sont en danger critique d'extinction.

Les tortues sont d'autant plus menacées que contrairement à d'autres espèces, comme les oiseaux et les papillons, elles ont un cycle de reproduction plus long et mettent plus de temps à s'adapter aux changements.

Ainsi, les plages où elles viennent pondre leur œufs (qui selon un cycle immuable, sont les mêmes que celles où elles sont nées) sont de plus en plus abîmées par la hausse du niveau des mers ou l'érosion mais aussi par la hausse des températures, qui réchauffe le sable dans lequel ces reptiles viennent enfouir leur progéniture en gestation.