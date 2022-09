La reprise très bizarre de Limp Bizkit par Robbie Williams

Après avoir découvert avec surprise que notre compatriote Helmut Lotti était un grand fan de metal (et de Classic 21) avec sa reprise très réussie du cultissime "Run To The Hills" d'Iron Maiden, nous sommes tombés aujourd'hui sur cette reprise de Limp Bizkit par Robbie Williams.

Robbie Williams n'a jamais été le genre de pop star qui semble se prendre trop au sérieux. C'est avec cet état d'esprit qu'il s'essaye de temps en temps au rock. Qu'il s'agisse de rendre un hommage effronté à Kiss dans son clip de "Let Me Entertain You" ou de reprendre Queen ou même Nirvana lors de ses concerts, il ne semble avoir peur de rien.

Mais dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, qui est récemment devenue virale sur Twitter, l'ancien membre du boys band Take That a peut-être été un peu trop loin en reprenant "Rollin'" de Limp Bizkit. Affublé d'un sweat à capuche, entouré de danseurs et de dragons cracheurs de feu sur scène, le chanteur nous laisse un peu perplexes mais on vous laisse juge de cette performance (datant de 2001) en visionnant la vidéo ci-dessous.