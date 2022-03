La reprise gospel très énergique de ce tube de U2 va vous étonner

Postmodern Jukebox est un collectif de musiciens fondé par l’arrangeur et pianiste Scott Bradlee en 2011.

La formation est connue pour ses adaptations de titres issu de la musique moderne populaire en différents genres plutôt "vintage" comme le swing ou le jazz. La formation est depuis devenue une véritable sensation sur Youtube avec plus de 2 millions d’abonnés et plus de 500 millions de vues sur ses vidéos.

Leur vidéo la plus connue est celle d’une reprise très réussi de "Creep" de Radiohead qui a été vue près de 63 millions de fois.

Dans la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, le collectif nous propose, à l'aide du chanteur Rogelio Douglas, Jr., une reprise façon gospel soul du tube de U2 "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Et le résultat, un véritable concentré de peps et de bonnes vibrations, va certainement rendre votre journée plus lumineuse.