La reprise du trafic aérien s'est poursuivie en février

Les compagnies, qui ont licencié en masse pendant la pandémie, ont désormais du mal à effectuer des recrutements, compliqués par les contrôles de sécurité, a expliqué M. Walsh.

Le niveau de service dans les aéroports "n'est pas celui auquel on pourrait s'attendre", a souligné le directeur de l'Iata, "mais la situation devrait se détendre dans les prochaines semaines".

Le trafic d'avions cargo, de son côté, a enregistré un excellent mois de février (+2,7% sur un an). "Même si le conflit en Ukraine a eu des conséquences sur le trafic, elles ont été partiellement compensées par des facteurs comme le Nouvel An chinois et une baisse des perturbations liées au Covid hors d'Asie", a indiqué l'Iata.

D'autres facteurs liés à un ralentissement de l'économie mondiale ont cependant pu freiner le trafic dans les semaines suivantes.