La reprise des standards de la chanson en version symphonique, une nouvelle tendance ?

À l’occasion de son 77e anniversaire qu’il a fêté il y a quelques jours, Bernard Lavilliers annonce lui aussi un album symphonique qui sortira le 17 novembre. Enregistré en studio et intitulé Métamorphose, il reprend ses tubes comme On the road again.

Une tendance qui touche même certains artistes de manière posthume, puisque pour les 60 ans de la disparition d’Edith Piaf, un album symphonique de ses succès sortira ce vendredi 13 octobre.