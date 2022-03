La reprise de Madonna par Valentin SUBJUGUE les coachs lors des Lives de The Voice Belgique

Après avoir tenté de participer 7 fois aux castings de The Voice Belgique, Valentin avait réussi à intégrer l’équipe de Black M lors des Blind Auditions de cette saison 10. Pour son K.O. qui l’opposait à Eden et Lesly Briggs, ce professeur liégeois avait décidé de se lâcher en reprenant "How do you sleep" de Sam Smith. Grâce à sa maîtrise vocale impressionnante, Valentin a été qualifié pour les lives.

Pour son premier live, Valentin avait marqué le coup en interprétant une chanson en français. Le talent de Black M a interprété "Indélébile" d’Yseult avec brio ! Pour ce nouveau Live, il s’attaque à une légende de la musique : Madonna. Le tube "Frozen" sorti en 1998 fait partie de l’album "Ray Of Light" et est l’un des plus grands hit de Madonna. La voix atypique de Valentin se marie parfaitement au titre de Madonna et il compte bien séduire les coachs et le public une nouvelle fois !