La représentation du paysage dans l’art

Au 18e siècle, le paysage devient de plus en plus en vogue, particulièrement les vues de Venise qui se vendent comme souvenirs aux aristocrates qui font le "grand tour" de l’Europe, et pour qui la cité des doges est une étape tant indispensable que marquante. Mais de plus en plus, les peintres sortent des ateliers. Ils vont dehors, regarder la nature comme elle est, et commencent leur travail sur place, en faisant des croquis préparatoires. L’Anglais John Constable sera l’une des grandes figures qui donnera ses lettres de noblesse à la peinture paysagère. Ceci dit, tout est toujours terminé en atelier. On n’a pas encore le matériel pour peindre totalement en extérieur, peu de types de peinture se transportent, et les toiles sont généralement très grandes.