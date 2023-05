C'est seulement à partir de la 18ème édition, en 1973, qu'Israël rejoint le Concours Eurovision de la chanson.

Ils ont gagné à 4 reprises : en 1978 avec la chanson A-Ba-Ni-Bi interprétée par Izhar Cohen et The Alphabeta, en 1979 avec la chanson Hallelujah interprétée par Gali Atari et Milk and Honey, en 1998 avec la chanson Diva interprétée par Dana International22 et enfin plus récemment, en 2018, avec la chanson Toy interprétée par Netta Bazilai.