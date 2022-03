La réponse laconique de Nagui à Lio qui s'estime "trop populaire" pour participer à "Taratata"

Pris à partie par des propos de Lio sur son émission, Nagui a réagi avec une photo de lui aux côtés de la chanteuse, accompagnée d'une légende aussi courte qu'efficace. Sara De Paduwa a commenté cet échange dans le Zap Télé.

L'interprète des Brunes comptent pas pour des prunes, ne devrait pas mettre les pieds sur le plateau de Taratata de sitôt. La chanteuse a avancé sur les ondes de RTL France qu'elle n'est pas la bienvenue dans le programme musical de Nagui. La raison selon elle ? "Personne ne veut que je fasse cette émission" car elle serait une artiste "trop populaire", sous-entendu pas assez à la mode.

Lio a déjà été invitée dans l'émission, il y a plus de 25 ans, en 1996. Et elle était uniquement venue "pour remplacer quelqu’un" estime-t-elle. Ce malaise entre l'animateur et la chanteuse remonterait aux années 80 explique Sara De Paduwa. Nagui aurait réalisé une interview de Lio lors de laquelle cette dernière aurait eu un fou rire qui aurait déstabilisé le présentateur.

Nagui a réagi à ces propos sur son compte Instagram.