La réponse géniale de Wout van Aert à un journaliste : "Pourquoi je ne vise plus le maillot vert ? Je n’aime pas la nouvelle couleur"

Heureusement qu’il était là pour apporter un peu de second degré dans cette cérémonie. Alors que la présentation des coureurs du Tour de France 2023 était quasiment dénuée de folie, Wout van Aert a fait rire tout le monde lors de sa prise de parole. Questionné sur son désintérêt nouveau concernant le maillot vert, qu’il a confié ne plus viser en 2023, le Belge a malicieusement répondu "Je n’aime pas la nouvelle couleur."

Un clin d’œil génial envers cette tunique verte qui a fait couler pas mal d’encre ces dernières semaines. Le sponsor principal, Skoda, avait en effet décidé de modifier la couleur du maillot, le rendant beaucoup moins facilement reconnaissable dans le peloton. Un changement drastique qui avait évidemment fait jaser, d’autant plus que les manches et le col du maillot avaient, eux aussi, eux droit à un relooking express pas forcément de très bon goût.

Face à cette non-réponse de van Aert, le journaliste présent sur scène ne s’est pas laisser démonter et a reposé sa question. Réponse, un brin plus sérieuse cette fois-ci, de van Aert : "Je rigole évidemment. J’ai vraiment aimé le Tour de France 2022 mais cette année, nous avons des objectifs différents. On veut essayer de gagner des étapes, surtout avec ce leader super fort" a-t-il expliqué.