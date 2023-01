La réparation du tablier du pont de Buda dans le port de Bruxelles va débuter

Les travaux de réparation du tablier du pont de Buda, à l'entrée nord du port de Bruxelles, vont pouvoir commencer après son inspection par les experts judiciaires, annoncent mardi les autorités portuaires.

Jusqu'alors, et dans l'attente de l'accord des experts, toute intervention sur le tablier du pont était interdite. L'ouvrage a été fortement endommagé fin décembre par une péniche.

Le tablier du pont, percuté alors qu'il était en position basse, a été démonté début janvier permettant la reprise de la navigation entre Anvers et Bruxelles le 6 janvier. La circulation routière reste toutefois impossible sur l'ouvrage.

"L'entrepreneur va maintenant pouvoir examiner le tablier et évaluer de manière précise l'ampleur des travaux à effectuer pour sa réparation, les coûts et les délais", précisent les responsables du port. Le tablier sera réparé aux ateliers de l'entreprise Hye, dans les environs d'Anvers.

Les alternatives pour améliorer la mobilité

Le Port de Bruxelles, en concertation avec les autorités régionales, Bruxelles Mobilité et la STIB, évalue les alternatives possibles pour améliorer la mobilité dans les environs du pont de Buda, singulièrement pour la connexion entre les deux rives pour les piétons et les cyclistes.

"Après consultation du marché et un examen approfondi des offres, le projet de mise en place d'un bac à destination des piétons et cyclistes pour relier les deux rives s'est avéré inadéquat: les solutions qui pourraient être mises en place à cet endroit ne garantissant pas des capacités suffisantes pour permettre le passage des cyclistes et piétons avec un temps d'attente raisonnable et ce, pour des coûts très importants", précisent les autorités portuaires dans leur communiqué.

Ces dernières comptent sur l'ouverture prochaine de la passerelle cyclo-piétonne à Vilvorde pour offrir une alternative pour les piétons et cyclistes, "même si elle restera imparfaite". Le pont de Buda, propriété du Port de Bruxelles qui en assure les opérations quotidiennes, est situé à l'entrée nord du port.

C'est un pont levant qui, en temps normal, permet l'accessibilité à l'avant-port maritime 24h/24 et 365 jours par an.