La réouverture du Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers se prépare pour septembre

Les billets pour la réouverture du Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) seront disponibles à partir du jeudi 16 juin à 10h00. Après plus de dix ans de travaux de restauration et de rénovation, le musée va rouvrir ses portes le 24 septembre prochain.

Les billets seront mis en vente au prix de 20 euros pour les adultes. La réservation se fait avec un créneau horaire à choisir. Le KMSKA collabore avec le MuseumPASSmusées, c’est-à-dire que les personnes disposant d’un pass musées peuvent bénéficier d’une entrée gratuite au KMSKA mais doivent également réserver leur place avec le créneau horaire.

Le KMSKA a été restauré en profondeur durant les dernières années. Les travaux comprenaient l’enlèvement de l’amiante ainsi que la démolition d’une chambre forte et d’un bunker. L’intérieur du musée a aussi été complètement réaménagé pour offrir jusqu’à 40% d’espace d’exposition supplémentaire. Le musée a profité de cette mise à l’arrêt pour effectuer une restauration d’une grande partie de sa collection. Ce sont ainsi 200 œuvres qui ont pu être rafraîchies.

Plus de 600 œuvres d’art seront exposées dans le musée renouvelé. Les visiteurs pourront voir le travail de maîtres anciens tels que Rubens ou Van Dyck tout comme des artistes du XXe siècle comme Ensor et Wouters. De plus, le KMSKA va effectuer un virage numérique avec l’utilisation d’outils tels que des applications multimédias ou même de la réalité virtuelle.

Trois expositions temporaires seront lancées pour accompagner cette réouverture. Tout d’abord, l’exposition "The Making Of" présentera des œuvres passées ainsi que les idéologies qu’elles véhiculent. Ainsi que "Kosmorama / Ives Maes", une expo photo sur les expositions universelles et leurs vestiges. Enfin, une collection de dessins de Michel Seuphor, que le KMSKA a reçu en cadeau, fera office d’exposition.

plus d’infos sur le site officiel du Musée