La réouverture de la piscine de Jambes à nouveau retardée

Les nageurs sont donc invités à aller faire leurs longueurs à la piscine de Saint Servais, seule piscine encore ouverte sur Namur. La situation n’arrange pas vraiment les clubs. "Pour nous, c’est un vrai souci, déplore Valérie Delvaux, la responsable des compétitions au Namur Olympic Club, qui compte 550 nageurs. On essaie de reporter des groupes sur Ciney et de reporter un maximum de gens sur Saint Servais. Malheureusement, on ne peut pas superposer les nageurs. On donne priorité aux enfants et les adultes sont pénalisés. Or parmi les adultes on a des gens qui doivent continuer à s’entraîner au quotidien, comme des compétiteurs en masters ou des triathlètes". La ville de Namur dispose actuellement de deux piscines, à Jambes et Saint Servais. Celle de Salzinnes est fermée depuis 2020.