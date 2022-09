La rentrée sur Télé MB avec Fancesco : il élabore une recette avec les mets trouvés dans le frigo de son hôte du jour

À l’heure de la rentrée, le directeur de Télé Mons-Borinage, Olivier Evrard, a présenté la rentrée de la chaîne en s’attardant sur trois nouveautés.

D’abord "Swipe", le nouveau rendez-vous info du samedi sur Télé Mons-Borinage, un rendez-vous au cours duquel comme son nom l’indique, le journaliste va pendant 26 minutes balayer l’actualité avec son invité(e).

Une émission culinaire

Autre nouveauté, la cuisine, s’invite dans le menu de rentrée de Télé MB avec un nouveau venu, Francesco. Présenté comme le Roberto Begnini montois, ce cuistot de la cité du Doudou va s’installer pour quelques heures dans la cuisine de ceux qui en font la demande. Il élaborera alors un plat à partir des quelques ingrédients qu’il aura trouvé en ouvrant le frigo de ses hôtes d’un jour. "Ça va nous permettre de découvrir des recettes assez simples", confie Francesco, "Avec une alchimie de produits, d’odeurs et d’improvisation partie de rien pour atteindre un résultat, j’espère, extraordinaire". Et quand on le titille sur la réalité du concept "Faire avec ce qu’il trouve", Francesco rétorque immédiatement "Mais j’ai toujours fait ça, à l’époque chez ma mère où il n’y avait même pas de frigo, on faisait avec ce que l’on avait. On avait évidemment une recette de base, mais comme nous ne disposions pas de certains ingrédients et bien on inventait quelque chose même avec des produits proches de la date limite d’utilisation".

Enfin, troisième innovation avec "Allez on bouge", la Télé locale va traiter un autre sujet concernant : la mobilité.

Les réseaux sociaux

Pour le reste, Télé MB conserve et maintient à l’antenne ses classiques comme "Atout Sports", "Juste à temps" avec Farid, "C’est notre histoire", "Celles qui osent", …, mais va diversifier ses plateformes de contenus. En d’autres termes, le contenu de proximité diffusé par Télé MB se décline également sur les réseaux sociaux avec de nouvelles marques comme Volt, Backstage, Folky. L’objectif "raconter des histoires" parce que, comme le souligne Olivier Evrard, "dans l’intimité d’une histoire, il y a toujours quelque chose d’extrêmement universel, on rit, on pleure, on chante, tout le monde connaît cela que l’on soit de Paris, de New-York ou…de Mons-Borinage ".

Enfin, dernière nouveauté, la chaîne Télé MB bénéficiera dans quelques semaines d’un nouveau site internet.