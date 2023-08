La rentrée sur Classic 21 : une 20e saison avec vous !

Classic 21 vous propose désormais 12 webradios thématisées en accueillant Classic 21 80’s New Wave.

De The Cure à Talk talk et de Psychedelic Furs à Front 242, la webradio New Wave de Classic 21 vous offre un passeport pour un voyage sonore au cœur du répertoire des plus grands groupes et artistes qui ont marqué ce genre musical. Classiques du genre, pépites et maxi 45T sont au cœur d’une playlist sélectionnée par Dominique Ragheb pour surfer et (re)-plonger dans les atmosphères electro-rock et synth-pop de la scène new wave des 80’s. Ecoutez la webradio ici.