La rentrée se profile pour les gouvernements : dernière année avant les élections

Le gouvernement wallon a déjà tracé ses sillons avant l’entame de la dernière année de la législature. Le Plan de relance de la Wallonie est sur les rails. Depuis mars 2022, l’exécutif régional et les partenaires sociaux et environnementaux du sud du pays ont sélectionné 42 projets prioritaires parmi ceux contenus dans ce Plan. Ils ont été choisis au regard de leur potentiel en termes de création d’emplois de qualité, de valeur ajoutée et d’impact favorable sur l’environnement et le climat. Ils sont aussi en ligne avec les objectifs que le gouvernement a fixé à l’horizon 2030 : relancer l’industrie manufacturière et le secteur de la construction pour qu’ils pèsent 25% du PIB wallon, réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer de moitié par rapport à 2015 la part des Wallons exposés à un risque de pauvreté, augmenter le taux d’emploi à 75% minimum et assurer que les sites naturels protégés représentent 5% du territoire wallon.

En avril dernier, le gouvernement wallon et ses partenaires avaient présenté l’état d’avancement des chantiers du Plan de Relance. Plus de 90% des projets prioritaires étaient sur les rails. Certains projets du Plan de Relance étaient finalisés.

Des moyens pour la reconstruction des zones sinistrées lors des inondations de l’été 2021 sont aussi inscrits au Plan de Relance. En avril dernier, lors de l’ajustement budgétaire 2023, des marges ont été prévues pour augmenter le financement des communes les plus sinistrées. Les prochains mois serviront donc aussi à poursuivre ce dossier.