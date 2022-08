La rentrée scolaire toujours trop chère, dénonce la Ligue des familles

A moins de deux semaines de la rentrée des classes, la Ligue des familles a une nouvelle fois dénoncé mercredi le coût très élevé des fournitures scolaires réclamées par les écoles.

Selon une enquête menée par l’association auprès des familles, le coût moyen d’une rentrée scolaire se monte, hors matériel informatique, à 255 euros par enfant en primaire, 428 euros dans le secondaire, et même plus de 600 euros dans l’enseignement technique et professionnel.

"C’est la double peine pour les familles concernées : l’enseignement qualifiant est davantage fréquenté par les élèves de milieux populaires, et c’est là que les factures sont les plus élevées", souligne la Ligue.

Face à ce constat, et comme chaque année, l’association presse le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à avancer "d’urgence" sur la gratuité des fournitures scolaires en primaire et le plafonnement du coût des voyages scolaires, des chantiers pourtant annoncés dans l’accord de majorité bouclé en 2019.

Autre coût qui vient grever le budget des familles : l’informatique. Les écoles sont en effet de plus en plus nombreuses à demander que leurs élèves soient équipés.

Or, la demande des écoles ne peut être que facultative. Mais dans la pratique, cela coince bien souvent, déplore la Ligue.

"Non seulement, pour près d’un quart des élèves, les écoles secondaires ont imposé l’achat de matériel informatique, ce qui est donc illégal, mais surtout, même lorsque l’achat d’un ordinateur était facultatif, il était difficile pour un parent d’envoyer son enfant à l’école sans qu’il dispose du même matériel que ses camarades de classe. Conséquence : les familles ont dû payer."