La rentrée rock indé : 5 groupes à ne pas louper

cumgirl8

Avez-vous déjà entendu parler de cumgirl8 ? Si la réponse est non, on vous conseille vivement d’aller faire un tour du côté de leur dernier EP phantasea pharm, sorti il y a quelques semaines via le label américain 4AD. Fondé à New-York en 2019, le groupe navigue entre les pratiques et mêle musique, cinéma, mode et microédition. Un melting-pot de savoir et d’expérimentation qui donne la banane et des frissons !