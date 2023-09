La rentrée est-elle la meilleure période de l’année pour trouver un nouveau job ?

Les travailleurs en quête de renouveau se demandent souvent quelle est la meilleure période dans l’année pour candidater à un nouveau poste. Si certains optent pour janvier, d’autres choisissent septembre. Aux États-Unis, cette préférence affichée pour le mois de la rentrée porte un nom : le "September surge".

Cette expression anglophone peut se traduire par la "montée en puissance du mois de septembre". Elle se réfère au fait que de nombreuses entreprises américaines et internationales recrutent à la sortie de l’été, et plus particulièrement entre le jour férié du Labor Day (premier lundi de septembre aux États-Unis) et celui consacré à Halloween (31 octobre). Cette tendance en matière d’embauche n’est pas nouvelle mais elle connaît un regain d’intérêt sur TikTok.