La rentrée des jeux vidéo : quatre titres à mettre dans son cartable !

Il s’agit du remake du premier "The Last of US" sorti en 2013 par Naughty Dog, retravaillé et censé être "sublimé grâce aux nouvelles technologies de la PlayStation 5". Cette même PlayStation 5 qui a d’ailleurs récemment vu son prix augmenter dans certaines zones géographiques, dont l’Europe.

"Lorsque nous étions occupés à terminer The Last of Us part 2, et notamment certains flash-back, l’envie d’améliorer le premier épisode est née au sein de l’équipe. Le rendre plus beau est une bonne chose, mais nous avions aussi le sentiment que refaire ce jeu sans les limites techniques d’autrefois nous rapprocherait de la vision initiale que nous avions pour TLOU" – Neil Druckmann, coprésident de Naughty Dog.