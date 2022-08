La rentrée des classes au mois d'août

Il a sorti sa casquette et a troqué son skate contre une poussette, le "papa ghetto" André Demarteau était de retour ce matin dans le Réveil de Tipik avec Audrey, Lara, Marco et François !

Cette semaine, André Demarteau a emmené sa fille à l'école pour la rentrée des classes.

Un moment magique où il faut sortir sa plus belle tenue et se préparer pour la plasticine, la pâte à sel, le tobogan et surtout pour la sieste.

"Plus tu grandis, plus ça devient cool. En tout cas, moi ça m'a rendu nostalgique cette rentrée des classes. Juste un truc les mecs : prochaine fois, programmez la rentrée en septembre s'il vous plaît ! "