La rentrée de Musiq3, placée sous le signe de la transmission

Musiq3 vous proposera cette année de nouvelles offres digitales. Au programme, de nouvelles chroniques en vidéo, un nouveau feuilleton César Franck et une offre autour de la musique classique sur Auvio qui s’étoffe.

Telle est la question

A quoi sert la baguette du chef d’orchestre ? Les pédales du piano ? La pique du violon ? Pourquoi est-ce le hautbois qui donne le La pour que l’orchestre s’accorde ? Toutes les questions musicales existentielles que vous n’avez jamais osé poser, Clément Holvoet les décortique dans sa séquence Telle est la question, en radio le mardi à 17h30 et en vidéo, chaque semaine, sur les pages Facebook et Instagram de Musiq3.

C’est arrivé près de chez nous

De tout temps, nos territoires ont accueilli de grands artistes, ont stimulé la création de grandes œuvres, ont exporté un talent et un savoir-faire inégalé. Chaque semaine, Xavier Falques nous fera (re) découvrir certains des jalons de notre patrimoine culturel et musical en fouillant dans les trésors dont regorge le territoire belge qui n’est petit que par la taille. En radio (le mercredi à 17h30) et en vidéo chaque semaine sur les pages Facebook et Instagram de Musiq3.