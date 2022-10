La rentabilité des entreprises non financières n’a jamais été aussi élevée

Pourtant, les comptes sectoriels trimestriels de la Banque nationale montrent que ces entreprises faisaient déjà preuve de prudence au deuxième trimestre. Par exemple, leur taux d’investissement a baissé au deuxième trimestre, pour atteindre 25,7%.

La BNB donne également des chiffres concernant les ménages. Ceux-ci ont épargné "significativement" moins qu’au premier trimestre. Le taux d’épargne a reculé à 13,7% (contre 16,9% au trimestre précédent). Cela s’explique par le fait que le revenu disponible des ménages diminue (-1%) et qu’ils dépensent davantage. Les dépenses de consommation finale ont augmenté de 2,7%. Les investissements de ces ménages – construction et rénovation – sont restés plus ou moins stables au deuxième trimestre.

Enfin, le solde du compte des administrations publiques s’est amélioré au deuxième trimestre, avec un déficit de 4% du PIB. Au premier trimestre, il était de 5,1%.