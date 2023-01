La rénovation urbaine d’Athus a enfin débuté

Les engins de chantier sont en route depuis quelques jours. Juste à côté du centre culturel d’Athus, la rénovation urbaine est en marche. "On va démolir les annexes et garages du centre culturel ainsi que certains immeubles que nous avons rachetés. L’opération devrait se terminer d’ici la moitié du mois de février", explique François Kinard, le bourgmestre d’Aubange.

Pour un peu plus de 112.000 euros, la ville d’Aubange va donc offrir une petite beauté au centre-ville d’Athus grâce à cette première démolition. Un petit pas dans une tant attendue rénovation urbaine. "L’objectif, c’est de créer un espace arboré, un lieu de rencontre. Et peut-être même étendre, si possible, l’actuelle salle du centre culturel pour pouvoir accueillir un public de 300 personnes", détaille François Kinard.