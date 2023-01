La rénovation du quartier de la gare de Chastre inquiète ses voisins de Walhain

Deux projets doivent être examinés par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne. Celui du promoteur immobilier Eckelmans qui prévoit de construire 8 immeubles représentant 103 logements, et celui de la commune de Chastre visant à aménager la place. La commune de Walhain conçoit bien la nécessité de réhabiliter ce site mais elle s'inquiète des répercussions que cela aura pour ses habitants, singulièrement à Perbais. Xavier Dubois, le bourgmestre, s'explique :

" On parle de 103 logements qui seraient construits, cela signifie beaucoup de personnes en plus, beaucoup de voitures, en tout cas dans un premier temps, et on est dans un village qui est déjà fort saturé ; nous estimons donc que cette densification est trop importante par rapport à ce qui est acceptable pour Perbais."