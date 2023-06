La rénovation du bâtiment de la Bourse approche les 90 millions d’euros, quatre fois plus que l’estimation de départ

C’est un coût assumé par le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS). "C’est plus que prévu parce qu’on a voulu tenir compte de tous les détails. C’est un vrai patrimoine historique", répond-il devant le montant de 83 millions d’euros facturés pour la rénovation du bâtiment de la Bourse dans lequel va ouvrir, début septembre (et non plus en juillet 2023), le Belgian Beer World, le Musée de la Bière. Ce chiffre a été communiqué récemment dans une réponse à une question écrite du conseiller communal MR David Weytsman.

83 millions (hors 4,7 millions pour le rachat de l’emphytéose par la Ville de Bruxelles), c’est quatre fois plus que le montant estimé à l’annonce du projet en 2012. Près de 20 millions d’euros au départ, devenus 34 millions en 2019, 60 millions en 2021 et aujourd’hui 83 millions. Une somme financée en grande partie sur fonds publics en provenance de la Région bruxelloise (12 millions sur les fonds Image de Bruxelles et 7 millions via le Département du patrimoine), le Fédéral via Beliris mais aussi le plan de relance suite à la crise Covid (13 millions), l’Europe via le fonds Feder (7,2 millions) mais aussi la Fédération des Brasseurs (5,6 millions) au nom du privé.

Que comprennent ces 83 millions d’euros ? Plus de 9 millions vont au bureau d’études. Les travaux de restauration pompent 60 millions d’euros avec un surcoût en 2021-2022 de 11 millions. La future scénographie du lieu engloutit quelque 10 millions.

Tout simplement sidérant

"On a multiplié ce montant par quatre, c’est tout simplement sidérant", s’étouffe Geoffroy Coomans de Brachene, conseiller communal MR (opposition), qui suit ce dossier de près. "C’est insolent et indécent pour les Bruxellois, pour un projet sur lequel on continue à mettre de l’argent. Nous sommes inquiets pour la facture finale qui sera payée par les Bruxellois au prix fort. Il y a des subsides. Mais de quels subsides parle-t-on quand on sait que 13 millions d’euros proviennent du plan de relance après Covid qui auraient dû être reversés aux commerçants du centre-ville qui ont souffert de la crise."

Pour l’élu libéral, "ce projet était à réaliser mais pour une somme beaucoup moins importante, entre 30 et 35 millions. Certainement pas près de 90 millions d’euros. Je ne comprends pas ce dérapage budgétaire, cette gabegie, que ce projet capte beaucoup trop au détriment d’autres projets et d’autres quartiers qui ne reçoivent plus rien."

On l’a dit : Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles, assume totalement la note aujourd’hui présentée. D’abord, parce que les 83 millions d’euros ne concernent pas que le Musée de la Bière qui retracera l’histoire du breuvage dans tous ses aspects. "Le bâtiment de la Bourse, c’est 12.000 mètres carrés dont un tiers est occupé par le Musée de la Bière. Le reste est un espace public" avec une galerie centrale reliant la place de la Bourse à la rue du Midi et le piétonnier de la Grand-Place, des espaces d’expositions temporaires, des salles de réunions, un restaurant, un skybar sur le toit…